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15:24, 7 декабря 2023Бывший СССР

Во Львове уклонист переоделся в бабушку и прокатился по дороге на лыжах

Во Львове оштрафовали за катание на лыжах переодетого в бабушку уклониста

Во Львове оштрафовали мужчину, который переоделся в бабушку и прокатился по дороге на лыжах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 30-летний мужчина, переодевшись в пожилую женщину и обмотавшись гирляндой, прокатился на лыжах по проезжей части, прицепившись к автомобилю. Позднее правоохранители выяснили, что молодой человек находится в розыске за уклонение от мобилизации. Информация о нем была передана в военкомат.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали жителя закарпатского города Коломыя, пытавшегося пересечь границу незаконным путем. Для этого он надел на себя детскую розовую шапку с помпоном и попытался переплыть на надувном матрасе реку Тиса.

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      Георгий Нестеров
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