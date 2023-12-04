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22:15, 4 декабря 2023Бывший СССР

Украинец притворился ребенком в попытке незаконно пересечь границу

ГПСУ: украинца в детской шапке задержали за попытку переплыть границу на матрасе

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Пограничники задержали жителя Коломыи в Закарпатье, он пытался пересечь границу незаконным путем, переплыв реку Тиса на надувном матрасе. При этом, чтобы отвлечь внимание, он притворился ребенком, об этом рассказала Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, украинец изучает возможности незаконного пересечения границы не впервые, уже дважды он был замечен в Одесской области и еще один раз «штурмовал» Закарпатье. Теперь, чтобы сойти за ребенка, он надел на себя детскую розовую шапку с помпоном.

После очередной провалившейся попытки побега из страны мужчине грозит штраф от 3,4 тысячи гривен (около 8,5 тысячи рублей) до 13,6 тысячи гривен (почти 34 тысячи рублей).

Ранее украинские пограничники отметили изобретательность, с которой организуются схемы для бегущих из страны уклонистов. Так, в одном из случаев для максимального уровня конспирации мужчины получали указания с разных номеров телефона, а перед тем, как сесть в автомобиль для побега, они должны были назвать контрольное слово «картофель».

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      Александра Синицына
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