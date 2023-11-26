На Украине отметили изобретательность бегущих из страны уклонистов

Госпогранслужба Украины: бегущие через границу уклонисты стали лучше шифроваться

Украинские уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться. Их изобретательность отметила Госпогранслужба республики, рассказав об одном случае в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что для максимального уровня конспирации неизвестные давали мужчинам указания с разных номеров телефона. Перед тем, как сесть в автомобиль, на котором нарушителей должны были доставить к украино-словацкой границе, они должны были назвать контрольное слово «картофель». Однако меры предосторожности не сработали, украинские пограничники остановили пятерых уклонистов в сопровождении проводника в 200 метрах от границы.

Уточняется, что за помощь в побеге из страны мужчины заплатили от пяти до восьми тысяч долларов. Задержанные признались, что услуги переправщиков они нашли в соцсетях. В Госпогранслужбе пообещали привлечь нарушителей к ответственности.

Ранее на Украине назвали 99 процентов мужчин уклонистами. По словам представителя территориального центра комплектации (ТЦК) Юрия Семчука, на Украине остались только генетические рабы, непригодные для мобилизации.