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02:57, 26 ноября 2023Бывший СССР

На Украине отметили изобретательность бегущих из страны уклонистов

Госпогранслужба Украины: бегущие через границу уклонисты стали лучше шифроваться

Фото: Stringer / Reuters

Украинские уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться. Их изобретательность отметила Госпогранслужба республики, рассказав об одном случае в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что для максимального уровня конспирации неизвестные давали мужчинам указания с разных номеров телефона. Перед тем, как сесть в автомобиль, на котором нарушителей должны были доставить к украино-словацкой границе, они должны были назвать контрольное слово «картофель». Однако меры предосторожности не сработали, украинские пограничники остановили пятерых уклонистов в сопровождении проводника в 200 метрах от границы.

Уточняется, что за помощь в побеге из страны мужчины заплатили от пяти до восьми тысяч долларов. Задержанные признались, что услуги переправщиков они нашли в соцсетях. В Госпогранслужбе пообещали привлечь нарушителей к ответственности.

Ранее на Украине назвали 99 процентов мужчин уклонистами. По словам представителя территориального центра комплектации (ТЦК) Юрия Семчука, на Украине остались только генетические рабы, непригодные для мобилизации.

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      Александра Синицына
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