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21:53, 21 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали 99 процентов мужчин уклонистами

Представитель ТЦК Семчук: 99 процентов украинских мужчин — уклонисты

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уклонистами являются 99 процентов украинских мужчин, заявил представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, элита ушла, на Украине остались только генетические рабы. В качестве примера Семчук привел добровольца, который пошел на фронт из-за тяжелых отношений с женой.

Как выразился Семчук, украинское общество истощается, в стране остались люди, готовые «быть под кем угодно».

По подсчетам украинской стороны, от мобилизации удалось скрыться порядка 20 тысячам мужчин. Всего сбежать из страны пытались около 40 тысяч, но в половине случаев попытки были пресечены правоохранительными органами.

Кроме того, уже несколько раз говорилось, что на Украине придется расширить мобилизацию, чтобы адекватно реагировать на происходящее на фронте.

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      Марина Совина
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