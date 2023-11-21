Представитель ТЦК Семчук: 99 процентов украинских мужчин — уклонисты

Уклонистами являются 99 процентов украинских мужчин, заявил представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, элита ушла, на Украине остались только генетические рабы. В качестве примера Семчук привел добровольца, который пошел на фронт из-за тяжелых отношений с женой.

Как выразился Семчук, украинское общество истощается, в стране остались люди, готовые «быть под кем угодно».

По подсчетам украинской стороны, от мобилизации удалось скрыться порядка 20 тысячам мужчин. Всего сбежать из страны пытались около 40 тысяч, но в половине случаев попытки были пресечены правоохранительными органами.

Кроме того, уже несколько раз говорилось, что на Украине придется расширить мобилизацию, чтобы адекватно реагировать на происходящее на фронте.