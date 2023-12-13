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19:27, 13 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели сделать обязательной мобилизацию женщин

Депутат Рады Безуглая: мобилизацию женщин предложат сделать обязательной
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Кадр: «Украинская правда» / YouTube

Украинские власти предложат в законопроекте о рекрутинге и мобилизации сделать призыв женщин на фронт обязательным. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые уравнивают мужчин и женщин по военному учету и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны», — говорится в публикации.

По ее мнению, у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение — беременность. Она уточнила, что если женщина забеременела, то ее не смогут призвать на фронт. Кроме того, власти страны также планируют в законопроекте предоставить как жене, так и мужу на выбор декретный отпуск как право на отсрочку, добавила нардеп. Безуглая отметила, что в документе будет прописано право на увольнение, если у мужчины родится третий ребенок.

Ранее она уже призывала женщин добровольно отправиться на фронт, назвав это лучшим проявлением волонтерства. Безуглая подчеркивала, что проходила воинскую службу в 2015 году.

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      Кристина Есикова
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