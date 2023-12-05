На Украине женщинам предложили пойти на фронт

Депутат Рады Безуглая предложила женщинам отправиться добровольцами на фронт

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила волонтерам пойти добровольцами на фронт. Соответствующее заявление она сделала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Безуглая выступила с призывом в Международный день волонтера. По ее мнению, лучшая помощь мобилизованным от людей, жертвующих и проводящих сборы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — уйти добровольцем на фронт.

«Лучшее волонтерство в 2024 году — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала замглавы комитета Рады по обороне.

Безуглая отметила, что сама проходила воинскую службу в 2015 году.

Ранее стало известно, что украинские подразделения на донецком направлении несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием.