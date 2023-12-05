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09:41, 5 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о больших потерях ВСУ на донецком направлении

Марочко: ВСУ несут большие потери на донецком направлении

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений, несущих службу на донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, стало известно, что ВСУ регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населенного пункта Часов Яр. Отставной подполковник также отметил, что после распределения большинство военнослужащих отправляют на передовые позиции в окрестностях Артемовска для восполнения потерь, а остальных оставляют в оперативном резерве.

«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», — рассказал Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке сообщал, что ВСУ сильно снизили интенсивность огня на одном из направлений. Причиной этого могли стать неблагоприятные погодные условия и трудности с доставкой снарядов и корректировкой ведения огня.

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      Александр Курбатов
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