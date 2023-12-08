В Киеве признали сложности с мобилизацией на Украине

Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в стране будет сложной. Его слова, сказанные в эфире телемарафона, приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах, где военкомы начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей. 8 декабря стало известно, что первые рейды прошли в начале недели в Ужгороде.

«Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского отметил, что Украина готовит новую программу, призванную освещать мобилизацию и вести разъяснительную работу с населением. Она включает новый подход к набору военнослужащих, раскрывает функции и обязательства государства и мобилизованных, а также предполагает изменение «пропагандистской составляющей» процедуры призыва.

В ноябре сообщалось, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч призванных на военную службу мужчин. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, эта проблема является серьезной, так как в стране «все еще сильна коррупция».