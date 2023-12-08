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14:19, 8 декабря 2023Бывший СССР

На Украине военкомы начали искать уклонистов в спортзалах

«Вести.ua»: украинские военкомы начали искать уклонистов в спортзалах

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине сотрудники военкоматов начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей в спортзалах. Об этом сообщает украинское издание «Вести.ua».

Первые рейды военкомов в тренажерные залы прошли в Ужгороде в начале недели. После этого также появлялись сообщения о вручении повесток уклонистам в спортзалах Киева, Львова, Мукачева и Хуста.

После образовавшегося резонанса Территориальный центр комплектации (ТЦК) Ужгорода прокомментировал прошедшие акции в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По словам представителей ТЦК, действия военкомов полностью соответствуют украинскому законодательству.

«По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые намеренно уклоняются от военной службы, занимаются в спортзалах или развлекаются на базах отдыха, не имеют привилегии по сравнению с военнослужащими ВС, которые в сложных условиях держат оборону и бьют врага», — заявили они.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что более 800 украинцев пытались дать взятку пограничникам, чтобы избежать мобилизации. По словам одного из них, средний размер взятки на молдавской границе составляет 300 долларов.

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      Александр Курбатов
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