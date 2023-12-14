Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине поделились подробностями женской мобилизации

Безуглая: украинских женщин будут отправлять на передовую только по желанию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинских женщин будут отправлять на передовую только по желанию, но на тыловые должности могут и мобилизовать. Подробностями планируемой женской мобилизации на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) поделилась депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Ранее депутат сообщила, что украинские власти планируют сделать обязательной мобилизацию женщин в законопроекте о рекрутинге.

По словам Безуглой, закон будет предполагать добровольную отправку женщин на передовую и занятие боевой должности. При этом она подчеркнула, что Вооруженным силам Украины всегда нужны не только женщины-медики, но и связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и другие.

Безуглая также призывала женщин добровольно отправляться на фронт. Она подчеркнула, что и сама проходила воинскую службу в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Киргизия заявила о намерениях укреплять отношения с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости