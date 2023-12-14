На Украине поделились подробностями женской мобилизации

Безуглая: украинских женщин будут отправлять на передовую только по желанию

Украинских женщин будут отправлять на передовую только по желанию, но на тыловые должности могут и мобилизовать. Подробностями планируемой женской мобилизации на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) поделилась депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Ранее депутат сообщила, что украинские власти планируют сделать обязательной мобилизацию женщин в законопроекте о рекрутинге.

По словам Безуглой, закон будет предполагать добровольную отправку женщин на передовую и занятие боевой должности. При этом она подчеркнула, что Вооруженным силам Украины всегда нужны не только женщины-медики, но и связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и другие.

Безуглая также призывала женщин добровольно отправляться на фронт. Она подчеркнула, что и сама проходила воинскую службу в 2015 году.