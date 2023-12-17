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13:03, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине начали вручать повестки в торговых центрах

В Днепре начали вручать повестки посетителям торгового центра

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Днепре сотрудники военкомата начали вручать повестки посетителям торгового центра призывного возраста. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

«В Днепре сотрудники ТЦК зашли в ТРЦ для раздачи повесток», — говорится в подписи к снимку.

Как отмечает ТАСС, в последнее время украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах сотрудников военкоматов не только на улицах городов, но и в ресторанах и тренажерных залах. По данным журналистов, участились случаи отказов мужчин от посещения спортивных клубов.

Ранее стало известно, что на Украине начали уговаривать мужчин заключать контракт с Вооруженными силами республики. Таким образом во Львове проводят «мягкую мобилизацию», уточнило одно из местных изданий.

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      Алина Черненко
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