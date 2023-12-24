На Украине порассуждали о применении слова «демобилизация»

Умеров: слово «демобилизация» можно использовать только после окончания СВО

В настоящий момент на Украине прорабатываются решения, которые позволят военным отдохнуть или быть частично уволенными, но не демобилизоваться. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию «Общественное».

«Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден», — сказал он.

По словам Умерова, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически. Министр добавил, что речь идет об огромном кластере решений, которые накапливались последние два года.

«А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание» — заключил Умеров.

В конце ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал волну демобилизации на Украине. Он пояснил, что с просьбой демобилизовать срочников, призванных до февраля 2022 года, к военным обратился он и президент Владимир Зеленский. Данилов не уточнил, сколько человек подлежат демобилизации.