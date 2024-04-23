Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Днепропетровске и Запорожье произошли взрывы

Стало известно о звуках взрывов в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье и Днепропетровске произошли взрывы. Об этом стало известно из сообщения в Telegram издания «Общественное».

«В Днепре (украинское название Днепропетровска, — примеч. "Ленты.ру") слышны звуки взрывов (...)», — говорится в публикации. В следующем сообщении отмечается, что жители Запорожья также сообщают о взрывах.

Что именно стало причиной звуков, а также какие объекты могли быть повреждены, не уточняется.

В ночь на 23 апреля о взрывах также сообщали в Киеве. Тогда в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Украинские фигуристы отреагировали на «соседство» с россиянами в Канаде

      Российский стилист назвал куртки-кимоно трендом весны

      Молодежь ФРГ ушла в правый уклон из-за непринятия курса правительства

      В ЕС одобрят одни из самых жестких санкций против Китая

      Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора

      В России отреагировали на сокращение поставок оборудования из Китая

      Российские фермеры вывезли севший в поле дрон ВСУ на тракторе и попали на видео

      Аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после рекордных ливней

      Шойгу сообщил об уничтожении 37 единиц нового оружия ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше