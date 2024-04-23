В Днепропетровске и Запорожье произошли взрывы

Стало известно о звуках взрывов в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье и Днепропетровске произошли взрывы. Об этом стало известно из сообщения в Telegram издания «Общественное».

«В Днепре (украинское название Днепропетровска, — примеч. "Ленты.ру") слышны звуки взрывов (...)», — говорится в публикации. В следующем сообщении отмечается, что жители Запорожья также сообщают о взрывах.

Что именно стало причиной звуков, а также какие объекты могли быть повреждены, не уточняется.

В ночь на 23 апреля о взрывах также сообщали в Киеве. Тогда в украинской столице была объявлена воздушная тревога.