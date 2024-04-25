Дроны ВСУ атаковали Новую Каховку
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо: дроны ВСУ атаковали Новую Каховку
Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что жилые сектора и инфраструктура Новой Каховки подверглась атаке многочисленных беспилотников, люди не пострадали.
До этого член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о превращении Херсона в «город страха».
Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области из-за взрывов.