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08:50, 24 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области в результате взрывов после российских ракетных ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщения в Telegram главы местной областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

«Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Какие именно объекты были повреждены в результате взрывов, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщают о нескольких мощных прилетах.

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      Глеб Палехов
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