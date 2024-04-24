Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области в результате взрывов после российских ракетных ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщения в Telegram главы местной областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

«Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Какие именно объекты были повреждены в результате взрывов, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщают о нескольких мощных прилетах.