Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность

Пластический хирург из Нью-Йорка Дара Лиотта рассказала о внезапно вспыхнувшем спросе на операцию по подтяжке губ, которая пришла на смену популярным в последнее время филлерам (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает The Sun.

Обычно эта процедура проводится вместе с общей подтяжкой лица, за которой обращаются женщины, желающие избавиться от морщин. Однако из-за повышенного интереса к увеличению губ ее выделили в отдельную услугу.

По словам Лиотты, нужный результат достигается путем удаления небольшого участка кожи под носом. Таким образом, расстояние от нижней части носа до верхней губы уменьшается, она приподнимается и выглядит полнее. Весь процесс занимает меньше часа и проводится под наркозом.

Стоимость операции — от трех до семи тысяч долларов.

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В июле сестра Ким Кардашьян и участница американского шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер шокировала своих фанатов заявлением о том, что она удалила все филлеры из губ. Девушка призналась, что она приняла это решение после того, как под одной из опубликованных фото ей написали, что она «выглядит как старая Кайли».

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