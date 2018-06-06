Макияж помог женщинам заработать больше

Проведенное американскими социологами исследование показало, что макияж помогает женщинам получить более высокооплачиваемую работу. Об этом сообщает Metro.

Эксперты Жаклин Вонг (Jaclyn Wong) и Эндрю Пеннер (Andrew Penner) опросили более 14 тысяч человек, чтобы определить взаимосвязь между внешним видом и зарплатой. Оказалось, что следящие за собой женщины зарабатывают значительно больше, чем те, кто не уделяет должного внимания своей внешности.

К удивлению социологов, эта закономерность касается и мужчин: зарплаты ухоженных сотрудников тоже выше.

Пеннер и Вонг предполагают, что ухоженность, возможно, говорит работодателю о собранности человека. Люди, которые готовы тратить больше времени на внешний вид по утрам, — более организованные и ответственные.

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