Помаду «Оргазм» смели за сутки

Американский бренд-производитель косметических средств Nars выпустил помаду под названием «Оргазм», которую покупательницы смели в течение первых 24 часов. Об этом сообщает Metro.

Увлажняющий бальзам для губ появился на сайте Sephora с описанием «персиковый розовый с золотым блеском» в понедельник, 21 мая. К концу дня у онлайн-ретейлера не осталось ни одного экземпляра.

«Она идеальна. Она делает губы сияющими без липкости и более пухлыми. Это мой новый Святой Грааль», — поделилась впечатлениями о помаде одна из поклонниц бренда.

«Я пользовалась Dior годами, но он был недостаточно увлажняющим, а этот — просто прекрасен. Он ни скользкий, ни липкий, ложится на губы великолепно. Более того, у меня практически бесцветные губы, поэтому легкий оттенок — это то, что нужно», — добавила вторая.

Компания Nars, выпускающая косметику с 1994 года, была основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.

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Летом 2017 года Nars представил новую коллекцию средств макияжа, разработанную совместно с актрисой Шарлоттой Генсбур. В линию Charlotte Gainsbourg for Nars вошли фирменные тинты Nars для губ и лица, тени для век, хайлайтер Hydrating Glow Tint, карандаши для губ и век и набор кистей.

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