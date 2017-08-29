Nars придал сексуальности матовой помаде

Косметический бренд Nars выпустил новое средство для макияжа губ. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 августа.

Как отмечают представители бренда, новая жидкая помада с ультраматовым пигментом обладает легкой текстурой, создающей на губах устойчивое покрытие. Новинка представлена в 20 оттенках с провокационными названиями: например, Light My Fire («Зажги во мне огонь»). Гамма включает как классические оттенки — бежевый, розовый и оттенок фуксии, так и экстравагантные черный и темно-коричневый цвета.

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte. Свою коллекцию для бренда разработала актриса Шарлотта Генсбур.

В июне 2017 года бренд представил новые косметические средства из коллекции Orgasm.