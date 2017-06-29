Nars предложил «оргазм» для губ и щек

Косметический бренд Nars представил новые косметические средства из линейки под названием Orgasm. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

Речь идет о жидких румянах, помаде, а также пудровых румянах в комбинации розового и персикового пигментов и золотистого шиммера. Новинки представят в магазинах с августа. Цены на средства варьируются от 2200 до 2900 рублей.

Американская марка Nars выпускает косметику с 1994 года, фирма основана французским визажистом Франсуа Нарсом. В 2015 году лицом бренда стала британская актриса Тильда Суинтон. Среди показов, которые обслуживаются с помощью косметики Nars: Alexander Wang, Erdem, Christopher Kane, 3.1 Phillip Lim и Rodarte.

В конце мая 2017 года марка объявила о сотрудничестве с актрисой Шарлоттой Генсбур. В коллекцию Charlotte Gainsbourg for Nars вошли фирменные тинты Nars для губ и лица, тени для век, хайлайтер Hydrating Glow Tint, карандаши для губ и век и набор кистей.