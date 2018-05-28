Мусульманок разозлило предложение накраситься ночью в Рамадан

Американский бренд-производитель косметики MAC выпустил обучающее видео для мусульманок, на котором объяснялось, как наносить декоративную косметику во время сухура. Об этом сообщает Metro.

Сухур — прием пищи перед восходом солнца в течение поста Рамадан. На ролике под назанием Get Ready For Suhoor («Подготовься к сухуру») визажист накладывает тени для век на лицо модели, подводит ей глаза карандашом и красит ресницы тушью, после чего девушка в тюрбане идет принимать пищу.

Постящихся разозлило невежество компании, потому что макияж не имеет отношения к сухуру. «Это могло быть прекрасно для "вечеринки ифтар" или праздника Ид. Здорово, что MAC хочет разнообразить свой маркетинг, но сперва стоило проконсультироваться с мусульманскими женщинами», — писали они в Twitter.

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«Хм, MAC, вы имели в виду ифтар? Ведь сухур в полчетвертого ночи. И никто так не красится», — добавили другие.

«Привет, вы можете перестать делать деньги на Рамадане? Вы хотя бы знаете, что такое сухур? Спасибо», — призывали третьи.

После волны возмущений в соцсетях MAC Middle East (Ближний Восток) удалили ролик со свой официальной страницы в YouTube.

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