Самые большие джинсы в мире попали в книгу рекордов Гиннесса

Чилийская сеть универмагов Paris, принадлежащая международной компании Cencosud, попала в книгу рекордов Гиннеса за создание самой большой в мире пары джинсов. Об этом пишет портал UPI.

Paris изготовили джинсы в коллаборации с модным брендом Kansas и представили их в магазине Mall del Sur, расположенном в Сан-Хуан-де-Мирафлорес, Перу.

Команда из 50 человек потратила полгода на пошив штанов размером с 22-этажный дом. В результате их длина составила 65,5 метра, а ширина 42,6 метра.

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Отмечается, что джинсы будут выставлены в торговом центре до конца недели, после чего из них сошьют десять тысяч сумок для многократного использования. Они будут продаваться в магазинах сети Paris в рамках акции против использования пластиковых пакетов.

В январе сообщалось, что джинсовая одежда может исчезнуть из ассортимента масс-маркетовых магазинов, таких как Zara, Mango и H&M, из-за забастовки швей в Бангладеш. Бунт может привести к сбою поставок джинсовой одежды в Россию и по всему миру, поскольку именно в этой стране крупнейшие ретейлеры изготавливают коллекции из этой ткани.

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