Стал известен многомиллионный гонорар Кадышевой за стадионный концерт в Москве

Надежда Кадышева заработает от 50 миллионов за стадионный концерт в Москве

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева может получить от 50 миллионов рублей за стадионный концерт в Москве. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на экспертов.

Выступление певицы на стадионе «Лужники» запланировано на 20 июня 2026 года. По данным собеседников издания, гонорар востребованного артиста за такой концерт стартует от 50 миллионов рублей.

Известно, что билеты на концерты «Золотого кольца» стали раскупать за несколько недель на волне популярности Кадышевой среди молодого поколения. Так, в июне состоится выступление артистки в Казани на площадке «Татнефть Арена», вмещающей десять тысяч зрителей. Выручка с этого шоу, билеты на которое практически распроданы, составит не менее 30 миллионов рублей.

Кадышева стала популярной среди зумеров после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Известно, что ансамбль «Золотое кольцо» втрое увеличил доход за 2024 год, а цены на его участие в летних корпоративах выросли до 15-20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Кадышева оказалась лидером по размеру гонораров среди российских исполнителей.