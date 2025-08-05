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11:04, 5 августа 2025Культура

Волочкова назвала подтанцовку Булановой дичью и трешем

Балерина Волочкова раскритиковала подтанцовку певицы Татьяны Булановой
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская артистка балета Анастасия Волочкова раскритиковала подтанцовку певицы Татьяны Булановой. Ее цитирует «Абзац».

«Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны», — высказалась балерина. По ее мнению, после увиденного зрители едва ли посетят следующий концерт исполнительницы хита «Мой ненаглядный».

Волочкова отметила, что на ее выступления люди приходят из-за высокого профессионализма. В то же время шоу Булановой артистка сравнила с «уровнем TikTok».

«Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, — полная дичь», — подытожила Волочкова.

Ранее видео с выступления Булановой обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие простую хореографию под хиты исполнительницы. Отмечается, что Буланова работает с ними более 30 лет.

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