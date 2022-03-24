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Еще одна российская авиакомпания отправила сотрудников в простой

Авиакомпания Azur Air временно ввела простой для части сотрудников

Фото: Globallookpress.com

Российская авиакомпания Azur Air направила часть сотрудников в простой. О вынужденном решении еще одного отечественного перевозчика пишет ТАСС.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, решение было принято в связи с серьезным снижением пассажиропотока. «Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов. Идет формирование летнего расписания. Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы», — говорится в сообщении.

Тем не менее, Azur Air продолжит выполнять вывозные рейсы для возвращения россиян из-за рубежа. Так, авиакомпания совершит перелеты в разные города России из Минеральных Вод и Сочи, куда туристы прилетят на рейсах, организованных партнерами перевозчика.

«В ближайшее время запланированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск. Для уточнения времени вылета из Минеральных Вод и Сочи просим пассажиров оставаться на связи с туроператорами», — добавили в пресс-службе Azur Air.

Ранее в марте еще одна крупнейшая российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — отправила в вынужденный простой часть своих сотрудников. Согласно приказу главы компании Сергея Скуратова, на этот раз снижение издержек потребовалось из-за «сложной геополитической ситуации», закрытия воздушного пространства стран Европы, временного режима использования воздушного пространства на юге России и ограничений на использование самолетов.

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Дарья Рыбак
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