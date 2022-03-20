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Крупнейшая российская авиакомпания отправит сотрудников в простой

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправит в простой часть сотрудников

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Часть сотрудников одного из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпании «Уральские авиалинии», отправят в вынужденный простой. Об этом сообщает РБК.

Среди тех, кого коснется этот шаг, будут пилоты и бортпроводники. В соответствии с Трудовым кодексом, на время простоя их зарплату сократят на треть. Издание «Коммерсантъ» отмечает, что перевозчик уже принимал подобные меры весной 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Согласно приказу главы компании Сергея Скуратова, на этот раз снижение издержек потребовалось из-за «сложной геополитической ситуации», закрытия воздушного пространства стран Европы, временного режима использования воздушного пространства на юге России и ограничений на использование самолетов.

Ранее сообщалось, что в конце февраля «Уральские авиалинии» были вынуждены сократить полетную программу в ряд европейских стран. Кроме того, в начале марта перевозчик объявил об отмене рейсов в Казахстан, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль.

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Олег Парамонов
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