Крупнейшая российская авиакомпания отменила все рейсы в Казахстан

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Казахстан с 11 по 31 марта

Один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Казахстан до 31 марта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что полеты из и в Казахстан отменены в период с 11 по 31 марта включительно. В авиакомпании пояснили, что решение было принято «в связи с оптимизацией расписания».

Отмечается, что в конце февраля «Уральские авиалинии» были вынуждены сократить полетную программу в ряд европейских стран в связи с закрытием их воздушного пространства для российской авиации. Кроме того, в начале марта перевозчик объявил об отмене рейсов в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, объяснив это «сложившейся геополитической ситуацией».

Ранее в марте российская авиакомпания S7 сократила полетную программу и отменила некоторые рейсы за границу. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями будут отменены рейсы в несколько стран.