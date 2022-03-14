Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания отменила все рейсы в Казахстан

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Казахстан с 11 по 31 марта

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Казахстан до 31 марта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что полеты из и в Казахстан отменены в период с 11 по 31 марта включительно. В авиакомпании пояснили, что решение было принято «в связи с оптимизацией расписания».

Отмечается, что в конце февраля «Уральские авиалинии» были вынуждены сократить полетную программу в ряд европейских стран в связи с закрытием их воздушного пространства для российской авиации. Кроме того, в начале марта перевозчик объявил об отмене рейсов в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, объяснив это «сложившейся геополитической ситуацией».

Ранее в марте российская авиакомпания S7 сократила полетную программу и отменила некоторые рейсы за границу. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями будут отменены рейсы в несколько стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Стало известно о пожаре на знаменитом авиационном заводе Украины
Чимаев высмеял боксерские навыки чемпиона UFC
Очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Донецка
Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию по делу о катастрофе MH17
Минобороны показало видео с передачей ДНР и ЛНР трофейной военной техники ВСУ
Мигрантов на стройках в регионе России захотели заменить жителями Северной Кореи
В Meta высказались о призывах к убийству лидеров стран
Приковавший себя наручниками к «Макдоналдсу» пианист объяснил свой поступок
Вильфанд пообещал части россиян апрельскую погоду
Крупнейшая российская авиакомпания отменила все рейсы в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.