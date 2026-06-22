Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:25, 22 июня 2026Моя страна

В России нашли деревушку-рекордсмена по «главным дорогам»

В небольшой смоленской деревне Родоманово заметили около сотни дорожных знаков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Poliorketes / Shutterstock / Fotodom

В России нашли деревушку, которая побила абсолютный рекорд по «главным дорогам». О ней сообщает «Родина».

Речь идет о небольшом поселении Родоманово, расположенном в Гагаринском районе Смоленской области. Там на трассе установили уже 68 знаков с обозначением «Главная дорога» и «Обгон запрещен».

Указатели, как отмечается, стоят на расстоянии около 800 метров, из-за чего сейчас вся дорога в деревне «просто пестрит ими». Помимо желтого ромба с белой каймой и машин, обрамленных красной линией, в Родоманово присутствуют и остальные знаки из ПДД. Таким образом, там уже около сотни указателей, что тянет на новый рекорд России.

По словам одного из местных жителей, столько знаков в маленькой деревне поставили несколько лет назад. Тогда же эту дорогу капитально отремонтировали.

«Мы как-то не обратили внимания на то, что столько знаков поставили. Главное — дорога в порядке», — отметил он. Россиянин также напомнил о важности соблюдения скоростного режима, так как трасса частично проходит через его деревушку, где поблизости, почти на обочине, стоят и магазины, и школа.

Ранее в России нашли идеального таксиста — им оказался житель Липецка. Роман Левин, как известно, за 17 лет работы водителем такси никогда еще не был оштрафован за несоблюдение ПДД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    Назван секрет максимально полезного завтрака

    Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

    Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

    В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

    Популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили

    В Москве перекрыли движение по ряду дорог

    Проблему с пропажей Лоха в России решили

    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

    Россиян предупредили о возможном росте расходов на ипотеку после изменения правил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok