В России нашли деревушку-рекордсмена по «главным дорогам»

В небольшой смоленской деревне Родоманово заметили около сотни дорожных знаков

В России нашли деревушку, которая побила абсолютный рекорд по «главным дорогам». О ней сообщает «Родина».

Речь идет о небольшом поселении Родоманово, расположенном в Гагаринском районе Смоленской области. Там на трассе установили уже 68 знаков с обозначением «Главная дорога» и «Обгон запрещен».

Указатели, как отмечается, стоят на расстоянии около 800 метров, из-за чего сейчас вся дорога в деревне «просто пестрит ими». Помимо желтого ромба с белой каймой и машин, обрамленных красной линией, в Родоманово присутствуют и остальные знаки из ПДД. Таким образом, там уже около сотни указателей, что тянет на новый рекорд России.

По словам одного из местных жителей, столько знаков в маленькой деревне поставили несколько лет назад. Тогда же эту дорогу капитально отремонтировали.

«Мы как-то не обратили внимания на то, что столько знаков поставили. Главное — дорога в порядке», — отметил он. Россиянин также напомнил о важности соблюдения скоростного режима, так как трасса частично проходит через его деревушку, где поблизости, почти на обочине, стоят и магазины, и школа.

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