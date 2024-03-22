В России нашли идеального таксиста

В Липецке нашли таксиста без единого штрафа за нарушения ПДД

Житель Липецка Роман Левин за 17-летнюю работу в такси не получил ни единого штрафа за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Липецкмедиа».

Отмечается, что коллеги и пассажиры называют Левина идеальным таксистом. По словам мужчины, в такси он пошел, когда искал подработку. «Вот так и задержался и решил устроиться официально. Конечно, принципы работы изменились за последние 15 лет», — рассказал он.

Левин вспомнил, что раньше водители такси стояли на платных стоянках и ждали заказов по рации, а с приходом современных технологий поездки стали комфортнее и безопаснее. По словам таксиста, его день начинается с заправки автомобиля и подготовки салона к работе.

По словам Левина, встречаются и проблемные пассажиры, которые хамят и ругаются без причины. Он также описал идеального пассажира: это человек, который всегда здоровается, уважает водителя, бережно относится к автомобилю. «Общается он или спокойно сидит — не так важно, в любом случае водитель всегда поддержит инициативу клиента», — отметил он и добавил, что водитель будет рад словам благодарности или чаевым.