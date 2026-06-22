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Из жизни
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20:22, 22 июня 2026Из жизни

Крокодил попытался утащить мужчину в воду

В Малайзии рыбак вырвался из зубов крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии рыбак едва не стал жертвой крокодила. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел 25 мая около четырех утра. Рыбак только что забросил сеть, когда крокодил набросился на него и попытался утащить в воду. Мужчине удалось ухватиться за скалу и вырваться из зубов хищника. Он получил перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Он попал в больницу и ожидает операции.

Департамент дикой природы начал расследование. Полиция предупредила местных жителей об опасности и посоветовала избегать одиночных прогулок у рек в сумерках и на рассвете, когда крокодилы наиболее активны. Власти рассматривают возможность отлова опасных рептилий. В районе нападения установлены ловушки.

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