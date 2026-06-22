Крокодил попытался утащить мужчину в воду

В Малайзии рыбак вырвался из зубов крокодила

В Малайзии рыбак едва не стал жертвой крокодила. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел 25 мая около четырех утра. Рыбак только что забросил сеть, когда крокодил набросился на него и попытался утащить в воду. Мужчине удалось ухватиться за скалу и вырваться из зубов хищника. Он получил перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Он попал в больницу и ожидает операции.

Департамент дикой природы начал расследование. Полиция предупредила местных жителей об опасности и посоветовала избегать одиночных прогулок у рек в сумерках и на рассвете, когда крокодилы наиболее активны. Власти рассматривают возможность отлова опасных рептилий. В районе нападения установлены ловушки.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш крокодил утащил семилетнюю девочку в пруд, расположенный возле мусульманской святыни. Спасательная операция длилась восемь часов, в ее результате нашли лишь останки ребенка.