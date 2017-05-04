Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует «Евровидение», может оштрафовать Россию и Украину за нарушение устава международного музыкального конкурса. Об этом заявил глава оргкомитета организации Франк-Дитер Фрайлинг, передает портал Heute.

По словам Фрайлинга, Киев отступил от правил соревнования, не обеспечив допуск к участию в конкурсе представительнице России Юлии Самойловой. «С позиции ЕВС это — нарушение устава», — подчеркнул он.

Как отметил Фрайлинг, украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что все конкурсанты смогут выступить на «Евровидении-2017».

Россия, в свою очередь, не принимала участия в различных заседаниях в Киеве в преддверии конкурса, что тоже расценивается как нарушение устава, добавил представитель ЕВС.

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Введение санкций члены союза обсудят на следующей встрече, которая состоится 12 июня. По словам Фрайлинга, он не сомневается, что Россию и Украину оштрафуют, вопрос заключается в тяжести наказания — страны могут обязать выплатить денежную компенсацию или же отстранить их от участия в «Евровидении» на три года.

Полуфиналы вокального конкурса пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Самойлова не примет в нем участие из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил в апреле, что певица выступит на «Евровидении» в 2018 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.