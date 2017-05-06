Джамала призвала не дать России «испортить» Евровидение

Украинская певица Джамала, победившая на прошлом «Евровидении», призвала не дать «испортить» конкурс в этом году. Об этом она заявила агентству Reuters в субботу, 6 мая.

«Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций от России, поскольку наша победа сильно их задела», — заявила Джамала. По ее мнению, «чем ближе дата проведения шоу, тем большего числа эксцессов можно ожидать. Я бы хотела попросить каждого на Украине быть очень осторожным».

Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) выиграла «Евровидение-2016» в Стокгольме с песней «1944», посвященной депортации крымских татар при Сталине. В том же месяце президент Украины Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки страны.

Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Заявленная на «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова не примет в нем участие из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил в апреле, что певица выступит на «Евровидении» в 2018-м.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.