В Крыму объяснили сложности с приездом Джамалы позицией Киева

Власти Крыма признали, что для визита на полуостров победительницы «Евровидения-2016» украинской певицы Джамалы есть препятствие. Об этом ТАСС заявил вице-премьер региона, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», — сказал он.

Мурадов напомнил, что еще год назад Джамалу приглашали на полуостров. Не исключено, что в ближайшее время власти Крыма отправят певице повторное приглашение. «Я этот вопрос согласую с руководством республики, чтобы она не сомневалась в том, что мы с почтением относимся к ее близким (проживающим в Крыму), к ее роду, и хотим, чтобы она повидалась со своими близкими», — сказал Мурадов.

Материалы по теме До Киева довела О чем говорит победа Джамалы на «Евровидении-2016»

Накануне Джамала заявила о желании посетить Крым, повидать родственников, которые там живут, и выступить с концертом. «Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — посетовала исполнительница. Причину, по которой она якобы не может въехать на полуостров, исполнительница не назвала.

Согласно украинскому законодательству, для граждан страны въезд в Крым и выезд — беспрепятственный. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины.

В прошлом году Джамала победила на конкурсе «Евровидение», поэтому теперь он проводится на Украине. Церемония открытия прошла 7 мая, финал состоится 13 мая. Россия в конкурсе не участвует, так как киевские власти запретили участнице Юлии Самойловой въезжать в страну из-за ее выступления в Крыму.

Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России 16 марта 2014 года. Киев отказался признавать полуостров частью Российской Федерации.