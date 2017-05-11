Джамалу официально пригласят в Крым

Украинской певице Джамале (настоящее имя Сусана Джамаладинова), победительнице «Евровидения-2016», будет направлено официальное письмо с приглашением посетить Крым. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА Новости.

Приглашение подпишет заместитель председателя правительства республики, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Уважаемая госпожа Джамаладинова! Учитывая ваше публичное заявление, в котором было выражено желание посетить свою родину — Крым, навестить своих родных и близких, приглашаем вас в Крым в удобное для вас время», — говорится в письме.

Все расходы на проезд и проживание артистки власти республики готовы взять на себя.

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«Мы еще раз подчеркиваем, что это два приглашения — на любое удобное время и на конкретную дату. С нашей стороны — никаких препятствий, с открытым сердцем приглашаем посетить родных и близких», — заявил Мурадов.

Ранее 11 мая исполнительница рассказала о своем желании проводить концерты в Крыму. Однако она отметила, что не может посетить полуостров даже для того, чтобы увидеть больного дедушку. Причину, по которой она якобы не может въехать на территорию республики, артистка не назвала.

В Крыму при этом признали, что у Джамалы могут возникнуть проблемы с въездом на полуостров. По словам Мурадова, препятствия могут исходить от киевских властей.