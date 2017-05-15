Пранкер Седюк назвал оголение ягодиц на «Евровидении» одолжением Джамале

Пранкер Виталий Седюк, который снял штаны во время выступления украинской певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение-2017», объяснил свой поступок. Об этом пишет портал Depo.ua в понедельник, 15 мая.

«Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни», — подчеркнул он.

«Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить», — добавил пранкер.

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Ранее в понедельник Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, мужчину отпустили из СИЗО.

В отношении 28-летнего Седюка возбуждено дело по части 3 статьи 296 УК Украины о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (оказывал сопротивление при задержании). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Седюк выбежал на сцену во время финала музыкального соревнования в Киеве 13 мая. Он спустил брюки, обнажив ягодицы, после чего охрана его увела.

На «Евровидении-2017» победу одержал представитель Португалии, 27-летний Салвадор Собрал.