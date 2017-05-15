Оголившему зад на «Евровидении» пранкеру избрали меру пресечения

Днепровский суд Киева избрал Виталию Седюку, обнажившему ягодицы на сцене «Евровидения», меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает 112.ua.

Пранкер должен являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу, сообщать об изменении места жительства. «Указанные обязанности возлагаются на Седюка в пределах 60 суток», — сказал судья.

На заседании молодой человек заявил, что он уважает закон. «Я могу чудить на сцене, но за сценой я послушный. Старшее поколение меня критиковало, младшее подходило со мной фотографироваться», — подчеркнул он.

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В отношении 28-летнего Седюка возбуждено дело по части 3 статьи 296 УК Украины о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами (оказывал сопротивление при задержании). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как рассказывал глава МВД Арсен Аваков, со слов подозреваемого, он «решил реализовать свое хобби, так как неофициально работает провоцирующим журналистом».

13 мая во время финала «Евровидения-2017» Седюк выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы и обнажил ягодицы. Охрана быстро его увела. Оргкомитет конкурса на Украине принес извинения исполнительнице.

Видео: Jugando Fútbol / YouTube

В 2012 году на премьере фильма «Люди в черном 3» в Москве Седюк пытался поцеловать актера Уилла Смита. Тот дал ему пощечину. Тот дал ему пощечину. В 2013-м украинец пробрался на церемонию Grammy и вышел на сцену получать награду вместо Адель.