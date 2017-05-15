Организаторы «Евровидения-2017» извинились за снятые в прямом эфире штаны

Организационный комитет «Евровидения-2017» извинился за действия украинского пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны в прямом эфире международного музыкального конкурса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соревнования в понедельник, 15 мая.

«Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения», — отметили представители оргкомитета. Они добавили, что проводят внутреннее расследование произошедшего.

Пресс-служба отметила, что на мероприятии был введен наивысший уровень безопасности, поэтому посетители «Евровидения» не представляли угрозы для артистов.

Исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак призвал наказать пранкера за выходку. «Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации», — подчеркнул он.

14 мая сообщалось, что Седюк с флагом Австралии появился на сцене «Евровидения» во время выступления певицы Джамалы. Он снял с себя штаны вместе с трусами. После этого охрана увела его со сцены. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пранкера задержали, ему грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Финал вокального соревнования состоялся в Киеве в ночь на воскресенье. Победителем стал 27-летний Сальвадор Собрал, выступавший от Португалии. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии.