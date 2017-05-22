Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре

Ученые из Университета Центральной Флориды (США) показали, что участвующие в «Евровидении» страны голосуют за победителей конкурса исходя главным образом из национальной принадлежности исполнителей, а не художественной ценности их песен. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

«Результаты (голосований — прим. «Ленты.ру») за 60 лет подтверждают гипотезу существования регионального сговора и предубеждений, связанных с близостью (между странами — прим. «Ленты ру»), культурой и другими неприемлемыми факторами в отношении музыки, которые влияют на исход конкурса», — говорится в публикации экспертов.

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К подобным выводам ученые пришли, проанализировав результаты голосований между странами-участниками «Евровидения». Эти данные специалисты сравнили с культурной, национальной и географической близостью государств друг другу. В частности, оказалось, что Россию чаще всего поддерживают Украина, Армения и Азербайджан.

Первое «Евровидение» состоялось в 1957 году. Россия дебютировала на конкурсе в 1994-м, ежегодное участие началось с 2000-го, но прервалось в 2017-м. Мероприятие считается крупнейшим мировым конкурсом эстрадных песен. «Евровидение» часто обвиняют в «соседском голосовании», когда страны с тесными культурно-историческими связями выбирают друг друга.