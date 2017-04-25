Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Ученые из Эдинбургского университета в Великобритании нашли каменные столбы с вырезанными на них рисунками. По мнению исследователей, они символизируют глобальную катастрофу. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Артефакты были обнаружены в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, расположенном на Армянском нагорье на юге-востоке Турции. Их возраст — примерно 12 тысяч лет — совпадает с возрастом следов сильных климатических изменений, выявленных при анализе ледяных кернов из Гренландии.

Применив статистический анализ, ученые выяснили, что персонажи, изображенные на столбах, вероятно, связаны с созвездиями и астрономическими событиями. Некоторые рисунки, например, человек без головы, могли символизировать последствия катаклизма.

Двенадцать тысяч лет назад наступил период резкого похолодания (Поздний дриас), вызванный, согласно одной из версий, падением кометы. Поэтому исследователи полагают, что жители Гебекли-Тепе задокументировали на столбах столкновение с небесным телом. Согласно оценке исследователей, это событие произошло в 10 899 году до нашей эры.