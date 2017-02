В еврейских кувшинах нашли следы геомагнитной аномалии

Израильские археологи из Тель-Авивского университета обнаружили следы аномальных изменений силы магнитного поля Земли в глиняных кувшинах из древнего Иерусалима и его окрестностей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили несколько керамических сосудов, найденных в различных местах археологических раскопок в Израиле. Печати иудейских царей на посуде позволили определить примерные даты изготовления посуды, которые охватывали период с VIII до II века до нашей эры. Ученые предположили, что сосуды были изначально изготовлены в месте, называемом Тель-Сокхоф, где процесс обжига, при котором происходит намагничивание материала, позволил запечатлеть в глине данные о направлении и интенсивности древнего магнитного поля на тот момент времени.

Материалы по теме Это конец Земле предрекли переворот магнитного поля

Ученые проанализировали намагниченность керамики с помощью магнитометра. Результаты исследования показали, что сила поля постепенно снижалась в течение шести веков, что соответствовало выводам других археологов. Однако специалисты также обнаружили, что в конце восьмого века до нашей эры напряженность магнитного поля достигала экстремально высоких значений и затем уменьшилась на 27 процентов за 30 лет.

По мнению ученых, результаты их работы позволят уточнить геофизические модели, в которых имитируются такие процессы, как, например, взаимодействие между ядром и мантией Земли.