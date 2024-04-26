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14:34, 26 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по эшелону ВСУ с западным вооружением и техникой

МО: у Удачного в ДНР поражен эшелон ВСУ с западным вооружением и техникой

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки ударили по эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Там находилось западное вооружение и военная техника, уточнили в Минобороны России.

Эшелон, который находился в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике (ДНР), поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по личному составу и технике 67-й механизированной бригады ВСУ — в этот момент противник дислоцировался на железнодорожной станции погрузки в районе Бакалеи в Харьковской области. Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 112-ти районах боевых действий.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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