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14:59, 24 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

Минобороны России: поражен цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по хранилищу топлива и радиолокационной станции кругового обзора П-18 в зоне СВО.

Помимо этого, российские военные ударили по живой силе и военной технике в 177-ти районах боевых действий. Суточные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1015 военнослужащих.

Ранее российские военные поразили хранилище авиатоплива ВСУ. Помимо этого, удары были нанесены по транспортной инфраструктуре.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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