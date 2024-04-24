Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

Минобороны России: поражен цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ

Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по цеху производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по хранилищу топлива и радиолокационной станции кругового обзора П-18 в зоне СВО.

Помимо этого, российские военные ударили по живой силе и военной технике в 177-ти районах боевых действий. Суточные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1015 военнослужащих.

Ранее российские военные поразили хранилище авиатоплива ВСУ. Помимо этого, удары были нанесены по транспортной инфраструктуре.