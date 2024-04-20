Российские войска поразили хранилище авиатоплива ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении хранилища авиатоплива ВСУ

Российские войска поразили хранилище авиатоплива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило Минобороны России в Telegram.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Помимо этого, российские военные поразили два объекта транспортной инфраструктуры, используемых в военных целях, а также живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах.

Ранее 20 апреля Минобороны заявило, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства. Также был поражен украинский военный самолет Су-25.

Перед этим стало известно о пресечении попытки атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам в России. Уточнялось, что БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.