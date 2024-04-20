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13:28, 20 апреля 2024Россия

Пресечена попытка атаки БПЛА по объектам в России

МО РФ: пресечена попытка атаки украинского БПЛА по объектам в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России (МО РФ).

БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом система ПВО сбила два БПЛА Вооруженных сил Украины.

Вечером 19 апреля МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью.

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      Иван Потапов
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