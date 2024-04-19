Средства ПВО сбили три беспилотника над российским регионом
МО РФ: средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областьюСюжетРабота систем ПВО:
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что попытки атаки по территории российского региона были пресечены в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Вечером 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей города призвали сохранять бдительность.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 18:50 по московскому времени.