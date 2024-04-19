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22:56, 19 апреля 2024Россия

Средства ПВО сбили три беспилотника над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытки атаки по территории российского региона были пресечены в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Вечером 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей города призвали сохранять бдительность.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 18:50 по московскому времени.

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      Марина Совина
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