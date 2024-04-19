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21:05, 19 апреля 2024Россия

В российском городе объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Белгороде. Об этом 19 апреля сообщила мэрия российского города в своем Telegram-канале.

Жителей Белгорода призвали сохранять бдительность.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины по объектам в Белгородской области. Попытка киевского режима совершить атаку на территории РФ была пресечена 19 апреля примерно в 18:50 по московскому времени.

Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Ясные Зори Белгородской области пострадали две местные жительницы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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      Маргарита Пименова
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