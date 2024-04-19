Российские войска пресекли попытку атаки ВСУ по объектам

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ по российским объектам

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в Белгородской области. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат противника над Белгородской областью.

Ранее губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что две местные жительницы пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. «У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности», — написал он.