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14:10, 19 апреля 2024Россия

Женщины пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: при атаке ВСУ на белгородское село Ясные Зори пострадали две женщины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Две местные жительницы пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности», — написал он.

По словам губернатора, бригады скорой помощи везут россиянок в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Гладков добавил, что в Ясных Зорях зафиксировали повреждения трех домовладений. Сейчас на месте работают оперативные службы. Помимо этого, власти организовали подомовой обход.

Ранее губернатор сообщил, что в Белгородской области нашли восемь не долетевших до целей беспилотников ВСУ. По его словам, дроны обнаружили в Губкинском, Новооскольском и Старооскольском городских округах, а также в Корочанском, Ивнянском и Прохоровском районах. Все летательные аппараты обезврежены и изъяты специалистами.

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В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что в ночь на 19 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и три украинских беспилотника. Помимо этого, над акваторией Черного перехватили три ракеты ATACMS.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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