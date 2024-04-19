Женщины пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: при атаке ВСУ на белгородское село Ясные Зори пострадали две женщины

Две местные жительницы пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности», — написал он.

По словам губернатора, бригады скорой помощи везут россиянок в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Гладков добавил, что в Ясных Зорях зафиксировали повреждения трех домовладений. Сейчас на месте работают оперативные службы. Помимо этого, власти организовали подомовой обход.

Ранее губернатор сообщил, что в Белгородской области нашли восемь не долетевших до целей беспилотников ВСУ. По его словам, дроны обнаружили в Губкинском, Новооскольском и Старооскольском городских округах, а также в Корочанском, Ивнянском и Прохоровском районах. Все летательные аппараты обезврежены и изъяты специалистами.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что в ночь на 19 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и три украинских беспилотника. Помимо этого, над акваторией Черного перехватили три ракеты ATACMS.