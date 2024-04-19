Восемь не долетевших до целей беспилотников ВСУ нашли в российском регионе

В Белгородской области нашли восемь упавших украинских беспилотников

Восемь не долетевших до целей беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дроны были обнаружены в Старооскольском, Новооскольском и Губкинском городских округах, а также в Прохоровском, Ивнянском и Корочанском районах — на территории последнего нашли сразу три беспилотника, в том числе один реактивный.

Все дроны были обезврежены и изъяты прибывшими на место специалистами.

Ранее Гладков заявил об уничтожении 25 воздушных целей в небе над Белгородской областью. По словам Гладкова, в результате атаки в трех частных жилых домах в Белгороде выбиты окна и посечены фасады. Также были повреждены складские помещения. По предварительной информации, в результате организованного ВСУ налета на регион никто не пострадал.