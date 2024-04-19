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01:49, 19 апреля 2024Россия

В российском регионе уничтожили 25 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила в Белгородской области 25 воздушных целей

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом уничтожили 25 воздушных целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). На подлете городу были сбито 25 воздушных целей. «По предварительный информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

По словам Гладкова, в результате атаки в трех частных жилых домах в Белгороде выбиты окна и посечены фасады. Также зафиксированы повреждения на территории четырех складских помещений: в одном из них произошло возгорание, его оперативно потушили.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Гладков попросил жителей города не подходить к окнам, если те находятся дома. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал он.

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      Марина Совина
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